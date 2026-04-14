Экс-начальницу нижегородского Минграда приговорили к четырем годам колонии

В Нижегородской области огласили приговор бывшей главе управления градостроительного развития агломераций регионального Минграда. Женщину признали виновной во взяточничестве. Информацию о приговоре предоставили в пресс-службе регионального УФСБ России.
По материалам дела, в 2024 году подсудимая получила от представителей коммерческой организации полмиллиона рублей. За эти деньги она должна была помочь компании получить земельный участок в аренду без проведения торгов. На этой территории бизнесмены планировали построить завод.
При передаче посредником взятки подозреваемая была задержана. Действия чиновницы подпали под часть 5 статьи 290 Уголовного кодекса. Суд назначил ей четыре года колонии общего режима и штраф в два с половиной миллиона рублей.