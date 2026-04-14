Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-начальницу нижегородского Минграда приговорили к четырем годам колонии

Чиновница получила взятку в размере 500 тысяч рублей за помощь в аренде земли.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области огласили приговор бывшей главе управления градостроительного развития агломераций регионального Минграда. Женщину признали виновной во взяточничестве. Информацию о приговоре предоставили в пресс-службе регионального УФСБ России.

По материалам дела, в 2024 году подсудимая получила от представителей коммерческой организации полмиллиона рублей. За эти деньги она должна была помочь компании получить земельный участок в аренду без проведения торгов. На этой территории бизнесмены планировали построить завод.

При передаче посредником взятки подозреваемая была задержана. Действия чиновницы подпали под часть 5 статьи 290 Уголовного кодекса. Суд назначил ей четыре года колонии общего режима и штраф в два с половиной миллиона рублей.