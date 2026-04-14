Три участка дорог открыли после спада воды в Нижегородской области

Движение возобновлено на трассах в Кулебакском, Сокольском и Перевозском округах.

В Нижегородской области после снижения уровня паводковых вод возобновили движение на трех участках региональных и межмуниципальных дорог. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

В Кулебакском округе вода ушла с мостов через реки Шилокша и Леметь на трассе «Владимир — Муром — Арзамас». Транспорт здесь снова идет своим ходом, но специалисты продолжают следить за состоянием переправ.

Еще один участок, где ситуация нормализовалась, расположен в Сокольском округе. Там открыли проезд по дороге «Дорофеево — Гавриловка» в районе деревни Оловягино. Ранее вода там переливалась через проезжую часть и частично размыла насыпь. Сейчас обстановка стабилизировалась, хотя наблюдение с этого объекта тоже не снимается.

Кроме того, вода отступила и в Перевозском округе. Речь идет об участке трассы «Криуша — Вад — Перевоз — Бутурлино -Толба», движение по нему также открыли.

В целом дорожные службы продолжают круглосуточный мониторинг паводковой обстановки и готовы оперативно реагировать в случае ухудшения ситуации. Автомобилистам советуют не терять осторожности, особенно там, где дорога проходит рядом с реками, и не игнорировать временные знаки.