Два новых производства запустят в Автозаводском и Канавинском районах

В Нижнем Новгороде создаются условия для запуска двух новых промышленных объектов. Места для производства металлических деталей и конструкций будут расположены в Канавинском и Автозаводском районах города. Соответствующие разрешения на возведение этих производственных площадок были выданы региональным Министерством строительства в марте текущего года.
По улице Московское шоссе, дом 302/2, будет возведен производственно-складской объект. Этот проект получил положительное заключение негосударственной экспертизы в осенний период 2025 года. В предоставленной документации было указано, что на данной территории будет налажено изготовление продукции из металлов.
Что касается Автозаводского района, то новое производство расположится в пределах Шуваловской промышленной зоны. Компания-инвестор планирует наладить выпуск металлоконструкций.
