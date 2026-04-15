Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два новых производства запустят в Автозаводском и Канавинском районах

В Нижнем Новгороде создаются условия для запуска двух новых промышленных объектов. Места для производства металлических деталей и конструкций будут расположены в Канавинском и Автозаводском районах города. Соответствующие разрешения на возведение этих производственных площадок были выданы региональным Министерством строительства в марте текущего года.

По улице Московское шоссе, дом 302/2, будет возведен производственно-складской объект. Этот проект получил положительное заключение негосударственной экспертизы в осенний период 2025 года. В предоставленной документации было указано, что на данной территории будет налажено изготовление продукции из металлов.

Что касается Автозаводского района, то новое производство расположится в пределах Шуваловской промышленной зоны. Компания-инвестор планирует наладить выпуск металлоконструкций.

Ранее сообщалось, что в дзержинской ОЭЗ «Кулибин» планируют построить два завода за 6 млрд рублей.