Два новых производства запустят в Автозаводском и Канавинском районах

В Нижнем Новгороде создаются условия для запуска двух новых промышленных объектов. Места для производства металлических деталей и конструкций будут расположены в Канавинском и Автозаводском районах города. Соответствующие разрешения на возведение этих производственных площадок были выданы региональным Министерством строительства в марте текущего года.