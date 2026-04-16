Награжденный орденом Мужества ветеран СВО из Красноярска описал свой боевой путь

Ветеран специальной военной операции из Красноярска Константин Наумов с позывным «Умка» поделился историей своей службы.

Ветеран специальной военной операции из Красноярска Константин Наумов с позывным «Умка» поделился историей своей службы. Его рассказ опубликовал Союз ветеранов СВО Красноярского края.

С 2022 по 2025 год Константин выполнял боевые задачи в зоне СВО. Был рядовым, стрелком, номером расчёта и наводчиком. По профессии он техник-вагонник, но на передовой стал десантником, ветераном ВДВ. Самым тяжёлым испытанием за три года службы, по его словам, стала потеря боевых товарищей, которых он считал братьями.

За проявленные мужество и стойкость красноярец награжден Орденом Мужества и медалью СВО, а также медалями десантного братства — «95 лет ВДВ» и ветерана ВДВ.

Сейчас Константин работает водителем. Говорит, что хочет быть полезным людям. В свободное время увлекается рыбалкой, спортом и автомобилями, но больше всего ценит часы с близкими.

