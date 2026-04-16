Награжденный орденом Мужества ветеран СВО из Красноярска описал свой боевой путь

С 2022 по 2025 год Константин выполнял боевые задачи в зоне СВО. Был рядовым, стрелком, номером расчёта и наводчиком. По профессии он техник-вагонник, но на передовой стал десантником, ветераном ВДВ. Самым тяжёлым испытанием за три года службы, по его словам, стала потеря боевых товарищей, которых он считал братьями.