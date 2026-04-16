Звонок из глуши. Отшельница Агафья Лыкова отметила 81 год жизни в тайге

16 апреля Агафья Лыкова отмечает день своих именин. Знаменитой таёжной отшельнице исполнился 81 год. Правда, с датой ее рождения произошла путаница. Корреспондент krsk.aif.ru узнала, почему так случилось, и как справляется женщина в таком возрасте одна в тайге.
Когда родилась Агафья Лыкова.
Если с местом рождения Агафьи всё понятно — землянка в сибирской тайге, то с днём и годом рождения знаменитой таёжной отшельницы возникла путаница.
В некоторых источниках указывался год рождения 1944. Но в книге «Таёжный тупик» Василия Пескова (первого, кто поведал о семье старообрядцев) о дате рождения младшей дочери Лыковых сказано: апрель, 1945 года. Все, кто общался с Агафьей Карповной, подтвердили, в разговорах она сама говорит, что родилась в конце войны.
А вот с днём рождения заковырка. Да, на свет божий появилась в апреле. Но какого числа: 9, 16? В некоторых публикациях указывается и 17 апреля.
Ясность не внесла и сама Агафья Карповна, собственноручно написав на старославянском языке (другому она не обучена, мы же переведём на понятное для нас написание): «Мой год рождения от Адамова лета семь тысяч четыреста пятьдесят третий, апрель третье. Агафья».
«Старообрядцы не отмечают день рождения, а празднуют день именин своего святого. Родилась Агафьюшка 9 апреля, а день ангела у неё — 16 апреля, на святую Агафью», — дает пояснение духовный настоятель Лыковой иерей Игорь Мыльников.
Судя по Святцам, 16 апреля — день святых мучениц Агапии (Агафьи), Ирины и Хионии. Жили они в III веке в Италии. Девушки вели благочестивую христианскую жизнь. Император Диоклетиан, увидев красивых сестёр, предложил им отречься от Христа и обещал выдать замуж за знатных парней из своей свиты. Но девушки отвечали, что имеют одного Небесного Жениха — Христа. Много испытаний прошли девушки. Но от веры не отреклись, за что приняли мученическую смерть.
Как Агафья Лыкова выживает одна в тайге.
Многие внимательно следят за жизнью Лыковой. Разве можно жить одной в тайге, где много зверья (тот же медведь какой год подходит к избе) без электричества, бытовой техники, тёплого душа и других благ цивилизации? Можно. Агафья родилась в тайге, которая для неё — родной дом. Несколько раз на короткое время оставляла заимку: требовалась медицинская помощь в больнице, однажды пожила в старообрядческом монастыре и у родственников. Любопытная по характеру, она с интересом посмотрела на иной мир и вернулась назад. На обжитое место. Туда, где могилы родных. Говорит, что «тятя не велел уезжать, иначе пропаду».
Подробно рассматривая бытовую сторону, те, кто общался с Лыковой, отмечают её набожность. А ведь это основа её жизни. Неистовая вера во Всевышнего подтолкнула семью староверов в 30-годы к полной изоляции. Но ведь она помогает и выжить, вынести любые трудности. Агафья может перенести все дела, которые другие люди посчитают неотложными, чтобы прочитать молитву.
«Агафья Карповна посвятила себя без остатка служению Богу», — говорит журналист Евгений Собецкий, многолетний участник студенческих экспедиций РТУ МИРЭА на заимку Лыковых. В этом году вышла его третья книга под названием «Русская сила Таёжного тупика». Она посвящена духовной жизни отшельницы, в которой автор находит сходство с деяниями подвижников раннехристианских времён.
«Агафьюшка не одна, она с Богом. Для неё время Великого поста — в радость и в благость», — строго отвечает и отец Игорь.
Как Агафья отметила Пасху.
В день Пасхи Лыкова по спутниковому телефону позвонила тем, кто её опекает, поздравила с великим праздником.
«На здоровье пока не жалуется. Просила привести овёс, заканчивается корм для её живности. Планируем в мае посетить её, доставить помощника, — говорит духовный отец. — Это дьякон Георгий Данилов, он не единожды жил на заимке. Агафья сама попросила, чтобы он приехал. Весной надо огород возделывать, требуется мужская сила».
А вот помощницу Валентину, которая намеревалась прожить с Лыковой до Пасхи, подвело здоровье. Нога у женщины разболелась так, что потребовалась срочная помощь врачей.
Да чего уж греха таить, сегодня Агафья живёт куда в лучших условиях, чем во времена своей молодости. И дом удобный, и с кормом для животных помогают.
«Постоянно уговариваю её от коз отказаться, сейчас у неё два козла и три козы. Это же здоровье надо иметь, чтобы за ними ухаживать. Агафья Карповна молодец, не жалуется, но возраст берёт своё, — говорит директор заповедника “Хакасский” Виктор Непомнящий. — А у неё ещё курицы, было две собаки, одну по осени медведь утащил, и множество кошек».
До заимки можно добраться либо на вертолёте, либо по реке, но после того, как Еринат сбросит ледяной покров. Поэтому сотрудники заповедника, которым на этом участке предстоит поставить новый кардон, смогут приступить к работе ближе к лету, весеннее тепло в таёжную глушь заглядывать не торопится.
Агафье Лыковой помогают многие люди. Долгое время рядом с ней жил Ерофей Седов, он работал мастером-бурильщиком в экспедиции геологов, которые обнаружили семью Лыковых. Седов в 1995 году даже переехал на заимку, поставив небольшой домик в одну комнату в метрах ста от избушки Агафьи. В 2015 году он умер. Теперь постоянную связь с отшельницей поддерживает его сын Николай.
Как семья Лыковых оказалась в тайге.
Семья староверов Лыковых ушла в таёжную глушь в 30-х годах прошлого века. На берегу сибирской реки Еринат они срубили избы и стали жить дарами тайги, не общаясь с миром. Геологи обнаружили семью в 1978 году. К тому времени Акулина, мать четырёх детей, умерла от голода.
Карп Иосифович и дети Саввин, Дмитрий, Наталья и Агафья стали общаться с людьми «с другого мира».
В 1981 году друг за другом умерли старшие дети. По мнению медиков, причиной стало отсутствие антител к большинству болезнетворных вирусов.
В живых остались Карп Иосифович и Агафья, которые начали получать помощь от людей. В 1988 году умер и глава семьи.
Участок «Заимка Лыковых» относится к заповеднику «Хакасский». Это особо охраняемая территория, расположенная на юге Хакасии.