Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Словакии анонсировал отказ от блокировки кредита Украине в 90 млрд евро

Словакия передумала блокировать кредит Украине после победы Мадьяра в Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

Словакия решила не мешать выдаче Украине крупного кредита от Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Юрай Бланар, слова которого приводит портал Noviny.

По словам министра, Братислава не станет блокировать выделение Киеву 90 миллиардов евро. Ранее эти средства были заблокированы Венгрией. Бланар отметил, что позиция нового правительства Венгрии говорит о готовности поддержать такой шаг Евросоюза.

Напомним, что на парламентских выборах в Венгрии победил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр. Он заявил, что ожидает от премьер-министра Виктора Орбана снятия вето на этот кредит. По мнению политика, это может случиться после возобновления работы нефтепровода «Дружба».

Петер Мадьяр выразил уверенность, что как только «Дружба» снова заработает, Виктор Орбан отменит свое техническое вето. При этом глава «Тисы» сделал много уколов в адрес киевского режима, выступая перед своим народом.

