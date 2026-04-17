В Хабаровске дело о притоне на Владивостокской завершилось приговором

В Хабаровске суд вынес приговор семи участникам дела об организации занятия проституцией. — сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Следствие и суд установили, что с марта 2024 года по июль 2025 года 39-летний житель города арендовал квартиру на улице Владивостокской, где фактически был организован нелегальный притон для оказания интимных услуг. К делу он привлёк молодых девушек и нескольких мужчин, распределив роли: часть работала администраторами и водителями, один из них выполнял функции «заместителя».
Вся группа признала вину полностью, раскаялась и заявила о добровольных пожертвованиях. Но судебная логика в таких историях обычно проста и холодна: признание не отменяет ответственности, лишь смягчает её.
Руководителю назначен штраф в 400 тысяч рублей, его «заместителю» — 300 тысяч. Водители и администраторы получили по 100 тысяч рублей штрафа.
Отдельно суд постановил конфисковать имущество, использованное в незаконной деятельности: два автомобиля, перевозившие участников схемы, а также телефоны и ноутбук, через которые велась связь с клиентами.
Приговор пока не вступил в законную силу.