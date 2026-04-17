Более 280 тысяч жителей Алтайского края проверили здоровье с начала года

Диспансеризацию и профосмотры с начала 2026 года прошли более 280 тыс. жителей Алтайского края. Профилактика заболеваний соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Врачи выявили более 48 тыс. случаев заболеваний, о которых люди раньше не знали. Чаще всего это были болезни сердечно-сосудистой, эндокринной и пищеварительной систем. Также специалисты обнаружили 299 случаев злокачественных новообразований на разных стадиях. Кроме того, 84 тыс. жителей сел смогли пройти необходимые процедуры в том числе благодаря работе мобильных бригад медиков.
После диспансеризации и профосмотров каждый житель края получал индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни. В ряде случаев такие советы помогают вовремя начать лечение или скорректировать образ жизни, чтобы предотвратить развитие серьезных заболеваний.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.