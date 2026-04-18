Вьетнамская авиакомпания Vietjet Air откроет рейсы из Новосибирска в Дананг. Полёты будут выполняться из аэропорта Толмачёво с 20 мая по 14 октября, сообщает портал «Эпиграф».
Дананг — один из популярных курортов на побережье Южно-Китайского моря, который привлекает туристов своими пляжами, живописной природой и разнообразными развлечениями. Среди известных достопримечательностей — полуостров Шонча с горами, выходящими к морю.
Путешественники смогут приобрести туры с перелётом в эконом- и бизнес-классе. Например, стоимость десятидневного отдыха с вылетом 20 мая начинается примерно от 69 тысяч рублей на человека. На данный момент доступны билеты на даты 30 мая и 10 июня.
Vietjet Air — первая частная авиакомпания Вьетнама, основанная в 2007 году. Сегодня перевозчик выполняет рейсы по 33 направлениям, включая Китай, Таиланд, Японию, Индию и Россию. Средний возраст воздушного флота компании составляет около 7,5 лет.