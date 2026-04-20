Вакцинация спасает жизни нижегородцев

Иммунопрофилактика остается ключевым методом защиты населения от инфекций, значительно снижая риски опасных заболеваний. Благодаря вакцинации такие болезни, как полиомиелит, корь, дифтерия и столбняк, стали редкостью или полностью исчезли в многих странах.
О роли прививок и Национальном календаре рассказывает ведущий консультант по инфекционным заболеваниям отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области Людмила Башкатова.
Почему вакцинация так важна?
— Людмила Александровна, как иммунитет влияет на здоровье?
— Иммунитет регулирует ключевые процессы в организме. Его разрушают стрессы, плохое питание, недосып, чрезмерное солнце, перегрузки или гиподинамия, вредные привычки вроде курения, алкоголя, наркотиков. И отказ от вакцинации тоже подрывает защиту.
Вакцинация — это основа здорового образа жизни. Она формирует индивидуальный и коллективный иммунитет, блокируя распространение инфекций. Прививки избавили мир от натуральной оспы, Россию — от полиомиелита, сделали редкими дифтерию и столбняк.
Вакцина вводит ослабленный возбудитель или его части, побуждая организм производить антитела. При встрече с реальной инфекцией реакция будет быстрой: болезнь либо не разовьется, либо протечет легко.
Виды вакцин и их безопасность.
Вакцины готовят из бактерий, вирусов или их продуктов. Различают живые ослабленные (против туберкулеза, кори, краснухи, паротита, ветрянки) — они дают стойкий иммунитет без болезни — и инактивированные (убитые вирусы/бактерии или фрагменты, как против гепатита А, гриппа, полиомиелита, пневмококка).
Эти препараты проходят годы испытаний перед включением в календарь. Побочки минимальны (температура, покраснение укола) по сравнению с рисками инфекций. ВОЗ требует охвата не ниже 95%, иначе растет число уязвимых и вспыхивают болезни.
В России Федеральный закон «Об иммунопрофилактике» регулирует политику в этой сфере для здоровья нации.
Национальный календарь прививок.
— Что входит в него?
— Календарь определяет обязательные прививки без противопоказаний: против 11 инфекций (туберкулез, гепатит В, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, корь, краснуха, паротит, гемофильная инфекция, грипп для групп риска). По эпидпоказаниям — еще 13 (чума, бешенство, клещевой энцефалит и др.).
Сегодня вакцины защищают от 20+ смертельных болезней, продлевая жизнь в любом возрасте. Приоритет — коморбидные пациенты и пожилые, особенно от пневмококка.
К сожалению, растет число отказов, включая для детей. Родители рискуют здоровьем ребенка: без прививок возможны ограничения в детсадах/школах во время эпидемий.