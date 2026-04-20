Самозанятым нижегородцам озвучили условия получения достойной пенсии

В нижегородском отделении Социального фонда России раскрыли условия, которые позволят самозанятым гражданам получать достойную пенсию. Важным критерием является страховой стаж от 15 лет и накопление индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) величиной не менее 30.
Самозанятым необходимо перечислять страховые взносы в Социальный фонд. Если средства не поступают, то страховой стаж не засчитывается, а пенсионные коэффициенты не начисляются. В результате по достижении пенсионного возраста бывший самозанятый сможет претендовать только на социальную пенсию, которая назначается на 5 лет позже и не превышает прожиточного минимума.
Для накопления пенсионных баллов и стажа уже в 2026 году следует подать заявление в Отделение СФР по Нижегородской области лично или через «Госуслуги» и уплатить добровольный взнос, размер которого самозанятый определяет самостоятельно.
«Минимальный взнос — 71 525,52 рубля в год позволяет сформировать 1 полный год страхового стажа и 1,037 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Максимальный взнос — 572 204,16 рубля в год (равен восьми минимальным) позволяет сформировать 1 год стажа и максимально возможные за год — 8,72 ИПК», — пояснили в Социальном фонде.
Взнос за текущий год необходимо перечислить до конца декабря 2026 года. За прошлые периоды их уплата законом не предусмотрена.
