Самозанятым нижегородцам озвучили условия получения достойной пенсии

Самозанятым необходимо перечислять страховые взносы в Социальный фонд. Если средства не поступают, то страховой стаж не засчитывается, а пенсионные коэффициенты не начисляются. В результате по достижении пенсионного возраста бывший самозанятый сможет претендовать только на социальную пенсию, которая назначается на 5 лет позже и не превышает прожиточного минимума.