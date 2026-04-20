ЕГЭ в эпоху ИИ: новые инструменты и ограничения для школьников

Использование искусственного интеллекта становится частью подготовки, однако его роль ограничена: по данным опросов, нейросети применяют около четверти школьников, тогда как основными остаются традиционные форматы — сайты с заданиями, репетиторы и видеокурсы. В эфире радио РБК Владислав Вуль, преподаватель математики, руководитель школы по подготовке к ЕГЭ «Профиматика» и Виктория Бронникова, репетитор по математике, блогер, автор образовательных онлайн-проектов, отметили, что ИИ эффективен как инструмент структурирования подготовки и поиска идей, но часто допускает ошибки в расчетах и интерпретациях.