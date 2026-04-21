Волгоградцы жалуются на жуткое состояние больницы на юге города

Жители Волгограда жалуются в местных пабликах на жуткое состояние детского отделения 15-й клинической больницы скорой медицинской помощи на юге областного центра.
По словам горожанки, которая побывала в детском соматическом отделении «Каустика», здесь царит антисанитария — тараканы в буквальном смысле ходят пешком, ремонта давно не было, места общего пользования выглядят ужасно.
В отделении находятся дети разных возрастов с разными заболеваниями. Их родители задаются вопросом: почему в то время, как в других больницах проводится ремонт, данное медучреждение остается в неприглядном виде? Неужели для того, чтобы на него обратили внимание, придётся обращаться к главе СК Александру Бастрыкину?
Ранее в облздраве сообщили, что в семи Центральных районных больницах региона к ремонту приступят уже в 2026 году.