Психолог дал простые, но рабочие советы людям с СДВГ

Психолог Ермолаев посоветовал людям с СДВГ составлять списки дел.

Источник: Комсомольская правда

Взрослым людям с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности), которым бывает сложно сосредоточиться на одном деле, следует составлять списки из небольших задач. Такой совет озвучил в разговоре с «Газетой.Ru» клинический психолог Максим Ермолаев.

— Самопомощь при СДВГ включает составление списков задач и напоминаний — разбивайте работу на интервалы (например, 25 минут работы — 5 минут отдыха), — сказал специалист.

Он также посоветовал заниматься спортом — рекомендуются умеренные аэробные нагрузки, которые повышают уровень дофамина.

«Известия» подчеркнули, что в последние годы СДВГ стал одной из самых обсуждаемых тем в медицине и обществе. Люди стали осознавать, что проблемы с вниманием и гиперактивностью — не просто черты характера, а проявление нейропсихиатрического расстройства. Заболевание проявляется в трех основных симптомах: дефиците внимания, гиперактивности и импульсивности.