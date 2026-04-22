Нейробиологи рассказали, как отличить истинный голод от уловок мозга

Так что же происходит с тем самым печеньем на совещании? Отчасти наша реакция зависит от того, насколько мы голодны или сыты в данный момент, но, вероятно, свою роль играет и генетика. «Все мы знаем людей, которые обожают еду, и тех, кто воспринимает ее лишь как топливо, — отмечает Йео. — “Топливные” люди тоже в конце концов проголодаются, но это происходит гораздо ближе к моменту реальной потребности в пище, чем у остальных. Кроме того, имеет значение, насколько сильно или слабо должна быть стимулирована система вознаграждения мозга. Известно, что существует более тысячи генов, влияющих на аппетит, так что это очень сложная система».