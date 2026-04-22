Беларусь заняла 110-е место в обновленном рейтинге сильных паспортов мира. Аналитики VisaGuide.World опубликовали новый рейтинг, в котором 199 стран.
Составителями рейтинга изучаются условия и правила въезда во все страны мира для владельцев паспортов разных государств. Учитываются безвизовые поездки, визы по прибытии, электронные визы. На основе озвученных данных каждому из паспортов присваивается общий балл. Чем он выше, тем «сильнее» паспорт.
На март 2026 года первое место в рейтинге занял Сингапур, граждане которой могут посетить без виз 168 стран. Второе место досталось Финляндии (без виз можно посетить 162 страны). Тройку лидеров замыкает Испания. Четвертое место занимает Франция, а пятое — Норвегия.
Беларусь оказалась на 110-м месте. Граждане могут посетить без виз 50 стран. Польша заняла 15-е место. Литва расположилась на 30-м месте, а Россия — на 95-м.
Последние строки обновленного рейтинга у Афганистана, Сирии, Пакистана.