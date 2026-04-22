Ученые Калининграда создадут аккумуляторы нового поколения

Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта в Калининграде создают безопасные аккумуляторы нового поколения. Исследования проводят при поддержке программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Как отмечают специалисты, для эффективной работы современным гаджетам и электромобилям требуются аккумуляторы с высокой мощностью. Для их производства используют новые материалы, в том числе сепараторы. Однако они не выдерживают высокого напряжения и перегрева — из-за этого аккумуляторы могут загореться. Ученые предложили использовать для сепараторов специальный полимер — поливинилиденфторид (ПВДФ). Он надежнее и решает эти проблемы.
«Материал выдерживает нагрев до 150 градусов. Ранее мы разработали технологию контроля пористости и достигли значений пористости более 50%. Такая архитектура обеспечивает быструю передачу заряда и долговечность материалу. У нас уже есть уникальный опыт изготовления тонких мембран, где можно точно настраивать размер и структуру пор. Сейчас технология находится на стадии лабораторных испытаний: команда тестирует работоспособность сепараторов», — рассказал научный сотрудник научно-образовательного центра «Умные материалы и биомедицинские приложения» БФУ им. И. Канта Петр Ершов.
