Ученые Калининграда создадут аккумуляторы нового поколения

Они предложили использовать специальный полимер для предотвращения перегрева.

Источник: Национальные проекты России

Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта в Калининграде создают безопасные аккумуляторы нового поколения. Исследования проводят при поддержке программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.

Как отмечают специалисты, для эффективной работы современным гаджетам и электромобилям требуются аккумуляторы с высокой мощностью. Для их производства используют новые материалы, в том числе сепараторы. Однако они не выдерживают высокого напряжения и перегрева — из-за этого аккумуляторы могут загореться. Ученые предложили использовать для сепараторов специальный полимер — поливинилиденфторид (ПВДФ). Он надежнее и решает эти проблемы.

«Материал выдерживает нагрев до 150 градусов. Ранее мы разработали технологию контроля пористости и достигли значений пористости более 50%. Такая архитектура обеспечивает быструю передачу заряда и долговечность материалу. У нас уже есть уникальный опыт изготовления тонких мембран, где можно точно настраивать размер и структуру пор. Сейчас технология находится на стадии лабораторных испытаний: команда тестирует работоспособность сепараторов», — рассказал научный сотрудник научно-образовательного центра «Умные материалы и биомедицинские приложения» БФУ им. И. Канта Петр Ершов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше