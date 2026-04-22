Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым выйдет в кино 23 апреля

Во-вторых, «Коммерсанту» ставит палки в колеса не столько сама его текстоцентричность, сколько то обстоятельство, что построен он на довольно посредственном тексте, который плохо живет вне бумаги (Петров регулярно ударяется в длинные закадровые монологи) и будто бы позаимствован из нелепых пацанских пабликов. Что особенно смешно, по-настоящему адекватно он звучит в устах единственного непрофессионального актера в местном составе — рэпера Хаски (редкая крупная роль в его фильмографии), сыгравшего «смотрящего» Славу, как водится, исключительно на собственной органике. Почти всем остальным — Петрову, Тройнику и так далее — явно не хватает указующего режиссерского перста, так что они, предоставленные сами себе, играют Петрова, Тройника и так далее. Исключение составляет разве что Фоминов, хорошо попавший в образ, — но у него, как мы помним, не самая сложная роль. Впрочем, некоторым повезло еще меньше: Елизавете Базыкиной в принципе забыли написать героиню, что, правда, не избавило ее от необходимости красоваться на постере вместе с Петровым, несмотря на пять минут экранного времени.