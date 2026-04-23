Юрист Зокиров предупредил о штрафах за выброс тлеющих углей после шашлыков

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россиянам грозит штраф за выброс тлеющих углей независимо от того, где был использован мангал, однако за нарушение в зеленых зонах он может увеличиться почти в три раза — до 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.
Юрист подчеркнул, что выбрасывать непотушенные угли на природе запрещено, поскольку создается угроза пожара.
«Выбрасывать тлеющие угли нельзя в принципе, независимо от того, где использовать мангал. В ином случае создается угроза пожара. Нарушение требований пожарной безопасности влечет административную ответственность, правонарушителю-гражданину может грозить предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей», — сказал Зокиров, отметив, что в случае действия особого противопожарного режима наказание может быть увеличено до 20 тыс. рублей.
Зокиров подчеркнул, что в зеленых зонах штрафы за выброс тлеющих углей может достигать 50 тыс. рублей. «При выбрасывании тлеющих углей в лесу административный штраф может составить от 15 до 30 тыс. рублей. В лесопарковом зеленом поясе — от 40 до 50 тыс. рублей, а в условиях особого противопожарного режима или режима чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров — от 40 до 50 тыс. рублей», — сказал он, ссылаясь на статьи КоАП РФ.
Юрист также дополнил, что если возник пожар либо причинен нетяжкий вред здоровью, уничтожено или повреждено имущество на сумму не больше 250 тыс. рублей, то административный штраф также может вырасти до 50 тыс. рублей. «Если нетяжкий вред здоровью причинен из-за нарушений требований пожарной безопасности в лесах, то административный штраф может составить от 50 до 60 тыс. рублей. При более серьезных последствиях может наступить уголовная ответственность», — добавил собеседник агентства.