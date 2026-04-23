Юрист Зокиров предупредил о штрафах за выброс тлеющих углей после шашлыков

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россиянам грозит штраф за выброс тлеющих углей независимо от того, где был использован мангал, однако за нарушение в зеленых зонах он может увеличиться почти в три раза — до 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.