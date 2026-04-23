В закрывшейся 6 лет назад красноярской школе начались отделочные работы

В Красноярске в школе на улице Аэровокзальной идут отделочные работы.

В Красноярске в школе на ул. Аэровокзальной начались отделочные работы. Об этом сообщили в соцсетях мэрии «ГрадВестник».

Сейчас в здании специалисты штукатурят стены, заливают стяжку на пол на втором и третьем этажах, монтируют электропроводку, устанавливают радиаторы, меняют окна.

«Ранее в здании демонтировали все аварийные перегородки, полы, двери и боковые крыльца, старую кровлю. Последнюю полностью обновили, а также усилили плиты перекрытий, фундамента и несущих конструкций здания. Строители заменили 41 окно из 220, залили 1700 кв. м пола и оштукатурили 5200 кв. м стен на первом этаже. Выполнили стяжку поверхностей по 1000 кв. м на 2 и 3 этажах», — уточнили в департаменте градостроительства.

Следующий этап — укладка керамогранитных плит, обустройство санузлов, отделка фасада, замена оставшихся окон, благоустройство территории, устройство индивидуального теплового пункта, покраска стен, потолков, монтаж всех дверей, монтаж системы вентиляции и охранной сигнализации.

Напомним, школу на ул. Аэровокзальная, 4 г в Красноярске закрыли в 2020 году из-за аварийного состояния. Капитальный ремонт объекта выполняет группа компаний «СтройИнновация», за счет собственных средств в рамках договора о комплексном развитии территории по ул. Партизана Железняка. Завершить работы должны в 2027 году.

