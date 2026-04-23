«Сниму порчу — верну спокойствие»: в Красноярске задержали подозреваемую в мошенничестве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В дежурную частьп полиции обратилась 25-летняя местная жительница. Она сообщила о хищении почти 265 тыс. рублей.
По данным полиции, в феврале потерпевшая познакомилась с женщиной, которая заявила о наличии «порчи» и предложила помощь за вознаграждение. В дальнейшем заявительница передавала деньги под предлогом проведения обрядов. Суммы платежей составляли от 1 до 20 тыс. рублей.
Позже подозреваемая сообщила о «порче» у ребенка потерпевшей и продолжила получать деньги. Кроме того, она брала средства под различными предлогами, в том числе на лекарства и похороны.
Общий ущерб составил около 265 тыс. рублей.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Санкция предусматривает до шести лет лишения свободы. Женщина задержана, ведется следствие.