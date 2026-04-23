Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сниму порчу — верну спокойствие»: в Красноярске задержали подозреваемую в мошенничестве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В дежурную частьп полиции обратилась 25-летняя местная жительница. Она сообщила о хищении почти 265 тыс. рублей.

Источник: НИА Красноярск

По данным полиции, в феврале потерпевшая познакомилась с женщиной, которая заявила о наличии «порчи» и предложила помощь за вознаграждение. В дальнейшем заявительница передавала деньги под предлогом проведения обрядов. Суммы платежей составляли от 1 до 20 тыс. рублей.

Позже подозреваемая сообщила о «порче» у ребенка потерпевшей и продолжила получать деньги. Кроме того, она брала средства под различными предлогами, в том числе на лекарства и похороны.

Общий ущерб составил около 265 тыс. рублей.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Санкция предусматривает до шести лет лишения свободы. Женщина задержана, ведется следствие.