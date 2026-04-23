Во Владимирской области заработали 5 новых пунктов весового контроля

Они расположены на трассах Сенинские Дворики — Кинешма, Касимов — Нижний Новгород, Владимир — Муром — Арзамас и Дубки — Киржач.

Пять новых автоматических пунктов весового и габаритного контроля начали работать во Владимирской области, сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона. Это способствует достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Объекты расположены на участках трасс Сенинские Дворики — Ковров — Шуя — Кинешма, Касимов — Муром — Нижний Новгород, Владимир — Муром — Арзамас и Дубки — Киржач. Маршруты не только связывают муниципальные образования Владимирской области, но и ведут к соседним регионам. Ежедневно там курсируют машины грузовых перевозок, которые без должного контроля могут разрушить проезжую часть.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.