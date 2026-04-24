В России появилась отечественная вакцина от трех опасных болезней для взрослых

Холдинг «Нацимбио», входит в «Ростех», зарегистрировал первую российскую вакцину для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых (аАКДС-М). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Отмечается, что с помощью одной дозы препарата можно защититься от этих болезней на 10 лет. Действующее вещество в вакцине — комплекс антигенов возбудителей коклюша, дифтерии и столбняка.
Ранее Рафаэль Шавалиев, директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Министерства здравоохранения России, сообщил, что российская вакцина против менингита сейчас находится в процессе регистрации.
После этого в Госдуме призвали как можно скорее ввести в национальный календарь вакцину от менингококковой инфекции.