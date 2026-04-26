По Калининградской области поехал «Эшелон Победы»

Под голос легендарного диктора Юрия Левитана, извещающего о Победе над фашисткой Германией (эта фонограмма будет звучать в момент прибытия состава на каждую станцию) поезд в минувшую субботу прибыл в Балтийск, где его встретили тысячи горожан. Состоялся праздничный концерт с участием артистов местных творческих коллективов, которые исполнили песни времен Великой Отечественной войны. Интерес у балтийцев вызвали платформы с образцами военной техники Балтийского флота: бронетранспортера БТР-82А, бронеавтомобилей «Линза», «Тайфун» и «Тигр», а также вагон-музей с передвижной экспозицией, посвященной военной истории России.