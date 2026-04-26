По Калининградской области поехал «Эшелон Победы»

В Калининградской области стартовала агитационно-пропагандистская акция «Эшелон Победы», посвященная 81-летию окончания Великой Отечественной войны.
Под голос легендарного диктора Юрия Левитана, извещающего о Победе над фашисткой Германией (эта фонограмма будет звучать в момент прибытия состава на каждую станцию) поезд в минувшую субботу прибыл в Балтийск, где его встретили тысячи горожан. Состоялся праздничный концерт с участием артистов местных творческих коллективов, которые исполнили песни времен Великой Отечественной войны. Интерес у балтийцев вызвали платформы с образцами военной техники Балтийского флота: бронетранспортера БТР-82А, бронеавтомобилей «Линза», «Тайфун» и «Тигр», а также вагон-музей с передвижной экспозицией, посвященной военной истории России.
— Также в составе поезда демонстрировались легендарный танк Победы Т-34 и 76-мм дивизионные пушки ЗИС-3, размещенные на специальных платформах железнодорожного состава, — сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Следующую остановку «Эшелон Победы» сделает сегодня, 26 апреля на станции Багратионовск. Затем поезд посетит Ладушкин, Железнодорожный, Нестеров, Гусев, Черняховск, Знаменск, Гвардейск, Полесск и Советск. Завершится проект 4 мая прибытием состава на Южном вокзале Калининграда на 9-м пути 5-й платформы.