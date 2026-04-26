Безымянный ручей топит дома хабаровчан в переулке Горном

Жители переулка Горного в Хабаровске пожаловались на безымянный ручей, протекающий прямо вдоль частных домовладений, который топит дома каждый раз во время обильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
Каждый раз, когда город накрывали обильные дожди или начиналось активное таяние снега, вода покидала берега и заходила во дворы и подполы. Из-за этого разрушались фундаменты, портились продукты в кладовых, а придомовые участки становились похожими на болото. Не в силах больше терпеть, горожане обратились в надзорное ведомство.
Проверка, организованная Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой, вскрыла причину, которая оказалась до обидного бюрократической. Ручей существует, проблема существует, а вот дноуглубительные работы и расчистка русла не проводились вовсе. Как выяснилось, ответственные чиновники попросту не организовали необходимые мероприятия.
Природоохранный прокурор не стал дожидаться очередного паводка и подал иск в суд — Фемида встал на сторону надзорного ведомства. На должностных лиц возложили обязанность провести все мероприятия по предотвращению дальнейших подтоплений. Конкретный перечень работ теперь предстоит определить, но уйти от исполнения решения у чиновников не выйдет.