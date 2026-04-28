Коллекторская фирма заплатит 300 тыс. рублей за психологическое давление на жительницу Перми

Ранее к судебным приставам обратилась жительница Перми с жалобой на незаконные методы взыскания просроченной задолженности с ее дочери. В ходе административного расследования было установлено, что с фейкового аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована фотография матери заемщицы с текстом, в котором она сообщала о тяжелом финансовом положении своей семьи и просила помочь выбраться из долговой ямы, упоминая при этом, что ее дочь вынуждена брать займы. Также в надписи содержалась информация о поиске работы с указанием на возраст и опыт женщины, а для перевода средств приводился конкретный номер телефона. Как установили приставы, аккаунт был создан с IP-адреса, закрепленного за микрокредитной компанией, которая решением Банка России была исключена из государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства за неоднократные нарушения действующего законодательства.