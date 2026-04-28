В Хабаровске капитальный ремонт улицы Шеронова закончится в августе

В рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Хабаровске начался капитальный ремонт дороги на улице Шеронова (участок от улицы Волочаевской до Ленина). Работы должны завершиться до конца августа, за их ходом следят Министерство транспорта и дорожного хозяйства края и администрация города, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Реконструкция участка обойдётся более чем в 271 млн рублей. Сейчас рабочие демонтируют старое асфальтное покрытие и подготавливают основание. Всего предстоит отремонтировать 1 км дороги. В перечень работ входят: замена асфальтобетонного покрытия, обновление трамвайных путей, установка бордюрного камня, обустройство тротуаров и системы водоотведения.
На пересечениях улицы Шеронова с улицами Ленина и Блюхера модернизируют трамвайные переезды. Там установят железобетонные плиты, что повысит износостойкость участков с высокой интенсивностью движения и снизит вибрацию.
Министерство транспорта края подчёркивает: капитальный ремонт трамвайных путей на этом участке давно назрел — конструкции значительно износились. Задача — выполнить работы качественно, обеспечив запас прочности на годы вперёд.
