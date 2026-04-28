41 километр дорог отремонтировали в Нижнем Новгороде

41 километр дорог на сумму более 2 млрд рублей отремонтировали в Нижнем Новгороде в 2025 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии в 2025 году депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.
Как отметил глава, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершен капитальный ремонт пяти значимых объектов общей протяженностью более 10 километров, среди которых участки таких крупных магистралей как проспекты Ленина и Гагарина.
По словам главы города, мероприятия включали в себя не только ремонт дорожного полотна. Кроме этого, наносилась разметка, устанавливались ограждения, решались локальные проблемы:
«К примеру, возле парка “Швейцария” были оборудованы дополнительно 73 парковочных места».
Юрий Шалабаев добавил, что в прошлом году было выполнено более 240 тысяч кв. метров ямочного и карточного ремонта дорог, что превысило уровень предыдущего года на 43%.
В своем докладе глава города остановился на вопросах дальнейшего развития метро.
«В 2025 году наш метрополитен отметил свое 40-летие. За эти годы он зарекомендовал себя как надежный вид транспорта и стал важной частью жизни многих горожан. За все время его работы перевезено более полутора миллиарда пассажиров. Метрополитен непрерывно развивается — постоянно обновляется техническая база станций и переходов, внедряются современные системы оплаты проезда и доступная среда для маломобильных граждан. Там даже проводятся выставки, музыкальные и экскурсионные программы», — рассказал мэр.
Кроме того, в Нижнем Новгороде продолжается строительство и новых станций метрополитена. Завершились работы по прокладке двух тоннелей между будущими станциями Сенная и площадью Свободы, уступив место следующим этапам строительства.
«Уверен, что с введением новых станций еще больше нижегородцев будут отдавать предпочтение метро как самому динамичному виду городского транспорта. А сам метрополитен, следуя своему девизу “Скорость. Надежность. Комфорт”, выйдет на новый уровень развития», — заявил Юрий Шалабаев.
Отметим, что за шесть лет в Нижнем Новгороде проведен капитальный ремонт более 300 км дорог и ямочный ремонт почти на 910 тысячах кв. м.