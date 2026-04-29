Какой будет погода на первомайский праздник в Казахстане

«На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды прогнозируются дожди с грозами, 30 апреля на юго-западе, северо-западе, 2 мая на юге, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди. В отдельных районах возможен град и шквалистый ветер. Погода без осадков ожидается 30 апреля в северных, центральных областях, весь период в восточных областях. На юге РК прогнозируются пыльные бури. В ночные и утренние часы по республике ожидаются туманы», — говорится в представленном в среду прогнозе погоды на период с 30 апреля по 2 мая.