Какой будет погода на первомайский праздник в Казахстане

«На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды прогнозируются дожди с грозами, 30 апреля на юго-западе, северо-западе, 2 мая на юге, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди. В отдельных районах возможен град и шквалистый ветер. Погода без осадков ожидается 30 апреля в северных, центральных областях, весь период в восточных областях. На юге РК прогнозируются пыльные бури. В ночные и утренние часы по республике ожидаются туманы», — говорится в представленном в среду прогнозе погоды на период с 30 апреля по 2 мая.
Весь период на западе, 30 апреля на востоке, 30 апреля, 2 мая на северо-западе, а на севере страны 2 мая в ночное время ожидаются заморозки до −3.
«В дневные часы ожидается постепенное повышение температуры воздуха: на юго-западе до +17+22, на северо-западе до +13+25, на востоке до +25+32, на юго-востоке до +25+32, понижение ожидается на западе до +10+15, севере до +12+18, в центре до +15+25, на юге до +18+23», — уточнили синоптики.