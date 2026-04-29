Четыре школы Калмыкии присоединились к «Уроку цифры»

Ученики еще четырех школ Калмыкии приняли участие в «Уроке цифры» от госкорпорации «Росатом», сообщили в министерстве цифрового развития республики. Занятия проводятся в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
К уроку по теме «Как кодить на квантах» присоединились учащиеся средних и старших классов Джалыковской школы имени Т. О. Бембеева, Городовиковской многопрофильной гимназии им. Б. Б. Городовикова, Ульяновской школы и Адыковской школы им. Г. Б. Мергульчиева.
На занятиях ребята узнали, чем квантовые компьютеры отличаются от обычных, познакомились с их устройством и логикой работы. Кроме того, представители госкорпорации рассказали школьникам, где квантовые технологии уже применяются и как они повлияют на будущее. Наибольший интерес у школьников вызвала викторина «Квантовые знатоки».
Напомним, новый этап Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», посвященный квантовым технологиям, проходил в школах по всей России с 6 по 26 апреля. Кроме занятий, в регионах состоялись показы просветительского фильма о квантовых технологиях: в нем школьники вместе с учеными могли отправиться в лабораторию и познакомиться с устройством квантового компьютера.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.