Калининградцев предупредили об очередной проверке сирен

У жителей Калининграда заранее попросили прощения за беспокойство и предупредили об очередной проверке сирен в городе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
В четверг, 30 апреля, с 8 до 17 часов в Калининграде планируются одиночные кратковременные (не более 10 секунд) включения электросирен.
В мэрии отметили, что это обычная проверка, сигнал не предусматривает никаких организованных действий населения.
