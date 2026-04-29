Калининградка сняла со счета более 6,3 млн рублей и отправила все мошенникам

61-летняя жительница Калининграда стала жертвой мошенников, которые звонили ей и представлялись сотрудниками различных организаций. Женщина лишилась всех сбережений, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Выяснилось, что горожанка сначала говорила с якобы сотрудником энергетической компании. Под предлогом замены счетчика он назначил дату и время, а для подтверждения попросил продиктовать коды из СМС-сообщений. Женщина все выполняла. Затем ей позвонил лжесотрудник службы финансового мониторинга. Он и убедил жертву снять все деньги через банкомат и перевести их на «безопасный счет», чтобы сберечь. Женщина снова послушалась, а позже поняла, что ее обманули.
Заведено уголовное дело.
