Калининградка сняла со счета более 6,3 млн рублей и отправила все мошенникам

Выяснилось, что горожанка сначала говорила с якобы сотрудником энергетической компании. Под предлогом замены счетчика он назначил дату и время, а для подтверждения попросил продиктовать коды из СМС-сообщений. Женщина все выполняла. Затем ей позвонил лжесотрудник службы финансового мониторинга. Он и убедил жертву снять все деньги через банкомат и перевести их на «безопасный счет», чтобы сберечь. Женщина снова послушалась, а позже поняла, что ее обманули.