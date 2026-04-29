Режим повышенной готовности ввели около склона Зеленского съезда в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии.
Такие меры приняли из-за оползней на склоне, чтобы не подвергать опасности автомобилистов и пешеходов. Режим начал действовать с вечера 14 апреля. Опасной зоной определили участок склона Зеленского съезда со стороны улицы Пожарского — напротив проезда между домами № 14 (гостиница «Шератон») и № 16.
Администрация Нижегородского района обязана установить предупреждающие аншлаги, привлечь необходимые силы и средства, а также организовать постоянное наблюдение за состоянием склона на месте схода грунта.
