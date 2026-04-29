«Чайка» оказалась в одном поражении от завершения сезона МХЛ

«Локо», будучи лучшим коллективом Западной конференции Молодёжной хоккейной лиги, подтверждает свои притязания на Кубок Харламова. Результат третьего полуфинального поединка — 2:3 ОТ, третье поражение «Чайки» в серии до четырёх побед.
Нашу команду усилил защитник «Торпедо» Антон Силаев, впервые сыгравший за «Чайку» в этом сезоне. После болезни вернулся в строй капитан — Леонид Гаврилов, а вот Сергей Гурьев и Артём Матюк из лазарета не вышли. В результате состав у нас выглядел так: Сабитов (Гриценко в запасе); Силаев — Яценко, Ополинский — Фёдоров — Пугачёв (А); Гаврилов (К) — Чесноков, Кулябин — Мишин — Л. Сальников; Анисимов — А. Сальников, Муханов — Свищёв — Мельников; Присекин (в запасе); Скворцов — Горнов — Глазунов (А), Лаптев.
Хозяева активно начали матч, но уже на 7-й минуте пропустили гол. Глеб Пугачёв в чужой зоне сделал неточный пас, нападающий «Локо» Андрей Пустовой превзошёл в скорости Ивана Чеснокова с Гавриловым и бросил с неудобной руки в сетку при выходе один на один с Маратом Сабитовым.
Через 1.44 после старта второго периода счёт стал 0:2, прямо перед воротами на добивании после своего же броска сыграл форвард Вадим Дудоров. На 29-й минуте после передач Тимура Муханова и Сергея Скворцова разрыв сократил приехавший на пятачок Алексей Анисимов — воспитанник школы ярославского «Локомотива». У ребят получилась реализация большинства.
Второй гол нижегородцев пришёлся на 48-ю минуту. Скворцов великолепно, убрав шайбу под себя, обыграл защитника Геннадия Чалого и выдал пас Владимиру Лаптеву (2:2). Тот, как и Анисимов, забросил свою первую шайбу в плей-офф-2026.
В 10-минутном овертайме до первого гола роковую ошибку допустил Скворцов: на своём пятачке Сергей пошёл в обыгрыш Дудорова, который отобрал шайбу и бросил. Рикошетом от Сабитова она попала в штангу, а всё тот же Скворцов, пытаясь разрядить ситуацию, невольно переадресовал хоккейный снаряд ярославскому нападающему Кириллу Емельянову. Тот не промахнулся. Время остановилось на цифрах 63.54.
Соотношение бросков в створ — 37:25 в пользу дружины системы «Торпедо». По отрезкам было 7:12, 15:8, 12:3, 3:2.
Предыдущие встречи закончились победами ярославцев в основное время — 5:4 и 4:1.
В четверг, 30 апреля, команды снова померятся силами в КРК «Нагорный». В среду на трибунах там собрались рекордные для «Чайки» 5250 зрителей.