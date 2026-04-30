«Следующая остановка — $140»: в Иране сделали прогноз по ценам на нефть на фоне морской блокады США

Ормузский пролив — стратегический морской коридор между Ираном и Оманом, через который проходит около 20% мировой нефти и значительная часть сжиженного природного газа. После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран фактически перекрыл пролив. Вашингтон, в свою очередь, ввел собственную морскую блокаду, запретив проход судам, перевозящим иранскую нефть. Решение вызвало беспрецедентный скачок мировых цен на нефть.