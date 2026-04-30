«Следующая остановка — $140»: в Иране сделали прогноз по ценам на нефть на фоне морской блокады США

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предсказал, что политика морской блокады Ирана, проводимая США, приведет к росту цен на нефть до 140 долларов за баррель. В соцсетях Галибаф заявил, что советники американской администрации, такие как министр финансов Скотт Бессент, продвигают эту блокаду, что уже подняло цены выше 120 долларов.
«Следующая остановка — 140», — написал Галибаф, подчеркнув, что проблема США заключается не в теории, а в мышлении.
Впервые с марта 2022 года цена нефти марки Brent превысила 126 долларов за баррель. На бирже ICE июньский фьючерс поднимался до 126,3 доллара. К 7:50 котировки опустились до 125,3 доллара, но рост при этом составил 12,6%.
Как писал KP.RU, ранее президент США Дональд Трамп переименовал Ормузский пролив в «Пролив Трамп». К публикации он прикрепил изображение акватории с подписью «Strait of Trump».
Ормузский пролив — стратегический морской коридор между Ираном и Оманом, через который проходит около 20% мировой нефти и значительная часть сжиженного природного газа. После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран фактически перекрыл пролив. Вашингтон, в свою очередь, ввел собственную морскую блокаду, запретив проход судам, перевозящим иранскую нефть. Решение вызвало беспрецедентный скачок мировых цен на нефть.