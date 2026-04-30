Бесценный вклад в здоровье нации

28 апреля страна отмечала День скорой помощи. Несмотря на то, что праздник учреждён совсем недавно, в 2020 году, за ним стоит почти два века истории, ежедневный подвиг тысяч специалистов и непреложная истина: без этой службы современная система здравоохранения просто невозможна.
Дата праздника выбрана неслучайно: в этот день в 1898 году в Москве появились первые кареты скорой помощи для пострадавших от несчастных случаев. Это были две повозки с лошадьми, в каждой дежурила бригада, состоявшая из врача, фельдшера и санитара. Такая скорая помощь работала при полицейских участках и выезжала только на места происшествий.
Официально День работника скорой помощи установили в 2020 году, когда на фоне пандемии специалисты стали примером беззаветной верности профессиональному долгу.
В системе здравоохранения трудятся не только врачи. Это слаженный механизм, где каждый элемент незаменим: диспетчеры принимают сотни звонков в сутки и координируют выезд, фельдшеры и врачи оказывают экстренную помощь на месте, стабилизируют состояние, водители прокладывают маршруты в пробках, гололёде и сложных погодных условиях, обеспечивая безопасность экипажа и пациента.
По данным правительства Ростовской области, в год бригады осуществляют около миллиона выездов. Только в южной столице, по приблизительным подсчётам, в службе скорой помощи выполняют свой долг более тысячи работников.
В последние годы служба столкнулась с новыми вызовами: рост числа экстренных случаев, необходимость быстрой диагностики. Но ответ на них найден: автопарки обновляются — появляются реанимобили с ИВЛ, УЗИ и экспресс-лабораториями. И всё же техника не заменит человека. Труд медиков скорой тяжёл физически и эмоционально, однако они готовы прийти на помощь в любой момент — 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Потому их профессиональный праздник так важен: он напоминает, что за каждой сиреной — живые люди, отдающие всё ради спасения других.
ВЫЗОВ ПРИНЯТ. КАК В ЮЖНОЙ СТОЛИЦЕ РАСШИРЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ.
Примечательно, что у Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону в этом году ещё одна знаковая дата — ей исполняется 145 лет. За этой цифрой — целая летопись, неразрывно связанная с родным городом, его историей и развитием донской медицины.
Решение об открытии больницы в далёком 1881 году по просьбе самих горожан приняла городская Дума. В донской столице стремительно росли промышленность и население, и существующие больницы уже не справлялись с нагрузкой. Новая больница была жизненно необходима. Конечно, почти полтора века спустя, БСМП принимает вызовы совершенно другого масштаба, сберегая главную традицию: сохранять жизни и здоровье людей, даже если время работает против пациента.
«Медицина — это служение. Из тех, кто это понимает, выходят отличные специалисты. И такие нам в команде нужны», — уверен главный врач Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону Александр Пономарев.
ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Диспансеризацию прошли многие. А вот о диспансерном наблюдении слышали единицы. И зря: это две большие разницы. Если первое — профилактический осмотр, то второе — система сопровождения с бесплатными обследованиями и контролем специалистов.
Директор филиала ООО «Капитал медицинское страхование» в Ростовской области Дмитрий Альперович рассказал, кто попадает под эту программу, как часто нужно ходить к врачу и что будет, если игнорировать визиты.
Диспансерное наблюдение — это законодательно закреплённый инструмент вторичной профилактики, гарантирующий непрерывную медицинскую поддержку. Оно минимизирует риски госпитализаций, предотвращает инвалидизацию и позволяет управлять хроническим заболеванием осознанно.
