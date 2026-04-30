Бесценный вклад в здоровье нации

В последние годы служба столкнулась с новыми вызовами: рост числа экстренных случаев, необходимость быстрой диагностики. Но ответ на них найден: автопарки обновляются — появляются реанимобили с ИВЛ, УЗИ и экспресс-лабораториями. И всё же техника не заменит человека. Труд медиков скорой тяжёл физически и эмоционально, однако они готовы прийти на помощь в любой момент — 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Потому их профессиональный праздник так важен: он напоминает, что за каждой сиреной — живые люди, отдающие всё ради спасения других.