На майские праздники сибиряки съедят почти 8 тыс тонн шашлыков

По данным мониторинга розничных цен на апрель 2026 года, стоимость набора продуктов для шашлыка из свинины на компанию из трёх человек составляет 2140 рублей: свинина (1,5 кг) — 630 рублей, вино (бутылка) — 600 рублей, овощи (3 кг) — 540 рублей, зелень (0,3 кг) — 120 рублей, хлеб (2 шт.) — 130 рублей, соус (1 упаковка) — 120 рублей. Вариант с курицей позволяет сэкономить: при замене свинины на куриное мясо (1,5 кг за 315 рублей) итоговая сумма снижается до 1825 рублей.