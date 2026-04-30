На майские праздники сибиряки съедят почти 8 тыс тонн шашлыков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Приближается пора майских праздников, а значит жители всей страны устремятся на природу жарить шашлыки.
В целом по России, за майские съедается примерно 67 тысяч тонн мяса. В этом участвуют 78 миллионов человек. Среднедушевое потребление составляет 850 граммов. На первом месте по общему объёму потребления и количеству едоков — Центральный федеральный округ, сообщает данные РСХБ.
В Сибирском федеральном к шашлычному периоду присоединятся 8,8 миллиона человек. При среднем показателе в 900 граммов на едока общий объём потребленного мяса достигает 7,9 тысячи тонн.
В целом на СФО приходится 12% съедаемого в России шашлыка за майские праздники.
В период майских праздников возрастает спрос не только на мясо, но и на сопутствующие товары: алкогольные и безалкогольные напитки, соусы, хлеб, овощи, зелень, фрукты. Объём продаж этих категорий увеличивается в 1,5−2 раза.
По данным мониторинга розничных цен на апрель 2026 года, стоимость набора продуктов для шашлыка из свинины на компанию из трёх человек составляет 2140 рублей: свинина (1,5 кг) — 630 рублей, вино (бутылка) — 600 рублей, овощи (3 кг) — 540 рублей, зелень (0,3 кг) — 120 рублей, хлеб (2 шт.) — 130 рублей, соус (1 упаковка) — 120 рублей. Вариант с курицей позволяет сэкономить: при замене свинины на куриное мясо (1,5 кг за 315 рублей) итоговая сумма снижается до 1825 рублей.