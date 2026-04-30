Произошёл сбой в движении идущих через Воронежскую область поездов

Пассажирские поезда отстали от графика из-за перекрытия Крымского моста ночью четверга, 30 апреля. Время задержки составляет от 30 минут до 4,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Среди опаздывающих поездов есть и те, которые следуют в Крым через Воронежскую область (они уже проехали регион). Речь идёт о следующих составах:
№ 092/091 Москва — Севастополь;
№ 173/174 Москва — Евпатория;
№ 028/027 Москва — Симферополь;
№ 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория.
В обратном направлении утром задержались три поезда, которые пока ещё не проехали Воронежскую область:
№ 174/173 Евпатория — Москва;
№ 092/091 Севастополь — Москва;
№ 098/097 Симферополь — Москва.
В компании отметили, что время в пути может измениться, о чём начальники поездов сообщат пассажирам.