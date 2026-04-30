Произошёл сбой в движении идущих через Воронежскую область поездов

Составы задержались в пути из-за перекрытия Крымского моста ночью 30 апреля.

Источник: АиФ Воронеж

Пассажирские поезда отстали от графика из-за перекрытия Крымского моста ночью четверга, 30 апреля. Время задержки составляет от 30 минут до 4,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Среди опаздывающих поездов есть и те, которые следуют в Крым через Воронежскую область (они уже проехали регион). Речь идёт о следующих составах:

№ 092/091 Москва — Севастополь;

№ 173/174 Москва — Евпатория;

№ 028/027 Москва — Симферополь;

№ 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория.

В обратном направлении утром задержались три поезда, которые пока ещё не проехали Воронежскую область:

№ 174/173 Евпатория — Москва;

№ 092/091 Севастополь — Москва;

№ 098/097 Симферополь — Москва.

В компании отметили, что время в пути может измениться, о чём начальники поездов сообщат пассажирам.

Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше