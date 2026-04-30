Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На сервисе «Мос. Хаб» Москвы запустили курсы по информационной безопасности

Программы доступны пользователям из любых регионов страны.

Академия кибербезопасности Innostage опубликовала пять курсов по информационной безопасности (ИБ) на платформе «Мос. Хаб», что отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Как отметили в департаменте информационных технологий Москвы, материалы будут особенно полезны начинающим специалистам, которые хотят получить базовые знания в сфере ИБ.

Программы с теорией и практикой подходят для любого уровня подготовки и охватывают основные направления. Среди них веб‑безопасность, анализ и эксплуатация уязвимостей, шифрование данных и современные защитные решения.

«Кибербезопасность становится общей задачей всего российского ИТ-сообщества — компании все активнее делятся своими наработками в этой сфере и размещают на “Мос. Хаб” как ИБ-решения с открытым исходным кодом, так и обучающие материалы. Все размещаемые на “Мос. Хаб” курсы бесплатны и доступны пользователям из любых регионов страны. Кроме того, для более активного общения и обмена опытом на платформе запущен модуль “Вопрос — ответ”, где ИТ-специалисты могут делиться своей экспертизой или запрашивать помощь в решении сложных задач», — рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Алексей Анисимов.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.