На сервисе «Мос. Хаб» Москвы запустили курсы по информационной безопасности

Академия кибербезопасности Innostage опубликовала пять курсов по информационной безопасности (ИБ) на платформе «Мос. Хаб», что отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Как отметили в департаменте информационных технологий Москвы, материалы будут особенно полезны начинающим специалистам, которые хотят получить базовые знания в сфере ИБ.
Программы с теорией и практикой подходят для любого уровня подготовки и охватывают основные направления. Среди них веб‑безопасность, анализ и эксплуатация уязвимостей, шифрование данных и современные защитные решения.
«Кибербезопасность становится общей задачей всего российского ИТ-сообщества — компании все активнее делятся своими наработками в этой сфере и размещают на “Мос. Хаб” как ИБ-решения с открытым исходным кодом, так и обучающие материалы. Все размещаемые на “Мос. Хаб” курсы бесплатны и доступны пользователям из любых регионов страны. Кроме того, для более активного общения и обмена опытом на платформе запущен модуль “Вопрос — ответ”, где ИТ-специалисты могут делиться своей экспертизой или запрашивать помощь в решении сложных задач», — рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Алексей Анисимов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.