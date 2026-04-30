Средняя зарплата в Калининградской области в феврале составила 76 тысяч рублей

По данным Калининградстата, среднемесячная номинальная зарплата работников в регионе в феврале достигла 76 016,7 рубля. За год показатель вырос на 11,6%, а вот за месяц — снизился на 3,6% (в январе было 78 854 рубля).
Традиционно больше всех получают сотрудники финансового и страхового сектора — 140 902 рубля. Это на 82% выше среднеобластного уровня. Высокие зарплаты также у специалистов в сфере информации и связи (109,3 тыс.), у тех, кто занят добычей полезных ископаемых (106 тыс.), а также у работников энергетики и ЖКХ (98,1 тыс.).
Для сравнения: в декабре прошлого года средняя зарплата составляла 102 668 рублей — это традиционный пик перед новогодними праздниками и выплатой годовых премий.