В Киргизии упразднили Минцифры

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о реорганизации системы цифрового управления. Министерство цифрового развития и инновационных технологий будет присоединено к Управлению делами президента вместе со всеми функциями, полномочиями, сотрудниками и ресурсами, сообщает в четверг, 30 апреля, «Газета.ру».
Управление делами президента станет правопреемником министерства и будет координировать цифровую трансформацию страны, включая цифровое управление, государственные и муниципальные услуги, системы идентификации, цифровую подпись, связь, архивное дело, а также внедрение искусственного интеллекта и инноваций.
В указе подчеркивается, что, несмотря на прогресс в цифровизации, для бизнеса сохраняются серьезные бюрократические барьеры, а также выявлены недостатки в работе компонентов цифрового правительства, особенно в регионах и местном самоуправлении.
