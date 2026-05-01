Многослойность и дофамин: главные модные правила майских праздников

Знаток моды посоветовала для серой и унылой погоды обзавестись яркой ветровкой или бомбером, а на худой конец красным зонтом, чтобы идти под ним и встречать улыбки прохожих. Другая рекомендация на ближайшее время — многослойность: тренд, активно цитируемый всеми дизайнерами. Первый слой одежды прилегает близко к телу, поэтому он должен отводить влагу и хранить температуру. Лучше подойдут натуральные дышащие ткани — хлопок, тонкая шерсть, но и современные высокотехнологические материалы тоже сгодятся. Задача второго слоя — согреть. Это может быть, например, рубашка, кардиган или блейзер. Сверху можно накинуть стеганый жилет, а на него — тренч, ветровку, бомбер, джинсовые и кожаные куртки. Джинса и кожа сейчас как раз на пике популярности.