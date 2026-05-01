Экспозиция «Цветозвуки» открылась в Музее архитектуры и дизайна в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открылась экспозиция «Цветозвуки».

Источник: Российская газета

Экспозиция «Цветозвуки», посвященная творчеству русского художника и теоретика абстракционизма Василия Кандинского, открылась в Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета.

Здесь представлено более 50 оригинальных графических работ, литографии и ксилографии разных периодов. Работы художника, который говорил, что «слышит свет и видит звук», владельцы частной Bashmakov Gallery искали и собирали по всему миру более десяти лет.

В 30-е годы ХХ века работы Кандинского в числе шедевров других авангардистов попали под нацистскую программу борьбы с дегенеративным искусством, так что многие его произведения были уничтожены.