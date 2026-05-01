«Космический корабль!»: Лукашенко оценил новый трактор Минского завода

Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил экспериментальный энергонасыщенный трактор, произведенный Минским тракторным заводом, с космическим кораблем. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщила пресс-служба президента.
В Минском районе Лукашенко представили экспериментальный образец Belarus 5425 8-го тягового класса с мощностью 542 лошадиные силы.
— Космический корабль! Ну садись, заводи, езжай, — сказал Лукашенко водителю, который тестировал новую машиную.
Он также поинтересовался у специалистов о работе нового трактора. Модель в настоящее время проходит испытания по различным направлениям и видам работ, и после выявления недостатков и доработки будет запущена в серийное производство.
Согласно информации пресс-службы, на данный момент Belarus 5425 является самым мощным трактором в классической компоновке. Он соответствует современным тенденциям тракторостроения и должен составить конкуренцию аналогичным зарубежным моделям.
Сам президент Белоруссии также ценит технику. Например, недавно Лукашенко рассказал, что является мотоциклистом. По словам белорусского лидера, у него в гараже есть мотоцикл американской марки Harley.