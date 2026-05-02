Трамп дал неожиданную оценку блокаде Ормузского пролива: «Мы как пираты»

Американский президент Дональд Трамп приравнял блокаду Ормузского пролива силами США к пиратству.
«Это очень прибыльное дело. Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Мы как пираты», — сказал Трамп в рамках мероприятия во Флориде.
13 апреля США объявили о начале блокады Ормузского пролива. Ограничения коснутся всех кораблей, которые идут в иранские порты либо покидают их. Трамп накануне переименовал Ормузский пролив в «Пролив Трамп».
Демократ Чак Шумер резко раскритиковал слова президента США об окончании войны с Ираном, назвав их бессмысленным бредом.
В свою очередь Иран передал США очередной план урегулирования двустороннего конфликта. Среди пунктов — обсуждение открытия Ормузского пролива, если США остановят атаки и снимут блокаду с иранских портов. Только при таком раскладе Тегеран приступит к переговорам.