Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп дал неожиданную оценку блокаде Ормузского пролива: «Мы как пираты»

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп приравнял блокаду Ормузского пролива силами США к пиратству.

«Это очень прибыльное дело. Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Мы как пираты», — сказал Трамп в рамках мероприятия во Флориде.

13 апреля США объявили о начале блокады Ормузского пролива. Ограничения коснутся всех кораблей, которые идут в иранские порты либо покидают их. Трамп накануне переименовал Ормузский пролив в «Пролив Трамп».

Демократ Чак Шумер резко раскритиковал слова президента США об окончании войны с Ираном, назвав их бессмысленным бредом.

В свою очередь Иран передал США очередной план урегулирования двустороннего конфликта. Среди пунктов — обсуждение открытия Ормузского пролива, если США остановят атаки и снимут блокаду с иранских портов. Только при таком раскладе Тегеран приступит к переговорам.

