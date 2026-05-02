В Перми на время репетиций Парада Победы изменят движение автобусов

В Перми на время репетиций Парада Победы изменят схему движения городских автобусных маршрутов. О предстоящих изменениях сообщил департамент транспорта. Их введут: 3 мая — с 08:00 до 14:00, 7 мая — с 19:00 до 23:00, 8 мая — с 20:00.
Маршруты № 10, № 14 и № 33 проследуют в объезд по улицам Ленина и Сибирской. Маршруты № 52 и № 60 в сторону ул. Ленина направят по улицам Пушкина и Попова; Комсомольского пр. — по улицам Попова, Пушкина, Куйбышева и Революции.
Маршрут № 81 в направлении ул. Ленина пройдет по улицам Пушкина, Борчанинова, Екатерининской и Крисанова; в направлении Комсомольского пр. — по улицам Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, Куйбышева и Революции.
Маршруты № 7 и № 41 укоротят до остановки «Улица Попова». Автобуы маршрута № 51 проследует по улицам Сибирской и Революции. Маршрут № 50 в направлении микрорайона Парковый пройдет по улицам Пушкина и Куйбышева до улицы Ленина; в направлении микрорайона Крохалева — по улицам Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина и Революции до Комсомольского пр.
На Октябрьской площади со 2 по 11 мая временно перенесут остановочный пункт «ПНИПУ» для монтажа сцены. Маршруты № 7 и № 41 начнут совершать посадку и высадку на Комсомольском пр. в крайней правой полосе проезжей части по направлению к Комсомольской площади.
