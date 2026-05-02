Свыше 30 малых населенных пунктов Волгоградской области обеспечат связью

Скоростной интернет и качественная связь в этом году станут доступны жителям 34 малых населенных пунктов Волгоградской области. Работа по цифровизации сельских территорий ведется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном комитете информационных технологий.
Из 34 объектов 33 будут построены по результатам прошлогоднего всероссийского онлайн-голосования, в котором жители региона проявили высокую активность. Еще один населенный пункт был включен в план Минцифры России сверх установленной квоты. Итоговый перечень населенных пунктов с указанием конкретных локаций будет официально опубликован в мае 2026 года. Это позволит жителям и органам местного самоуправления подготовиться к началу строительно-монтажных работ.
«Наличие базовых станций в сельской местности — это не только возможность общения, но и доступ к современным цифровым сервисам: электронным госуслугам, дистанционному обучению и другим важным сервисам», — подчеркнул заместитель председателя комитета информационных технологий Волгоградской области Вячеслав Заварухин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.