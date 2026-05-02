Дата-центр в Москве переключился на резервное питание

По сообщениям в сети днем 2 мая, на этом ключевом узле связи отсутствовало электричество. Сообщалось также о сбоях у провайдеров интернета.
Дата-центр работает штатно, резервное питание обеспечивает устойчивость сервисов. В «РТК-ЦОД» добавили, что специалисты ММТС-9 работают вместе с энергослужбами, чтобы восстановить стандартную схему электроснабжения центра обработки данных.
«Обмен трафиком продолжается в полном объеме, на работе Рунета и клиентских сервисов это не отражается», — заверили в компании.