Глава Минздрава предупредил о риске — последние годы без ЗОЖ пройдут в болезнях

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о влиянии образа жизни на качество и продолжительность жизни. По его словам, отказ от правил здорового образа жизни приводит к тяжелым последствиям в последние годы.
Он указал, что у людей, не придерживающихся ЗОЖ, заключительный период жизни нередко сопровождается хроническими заболеваниями и может длиться около 12 лет. В то же время соблюдение таких принципов увеличивает продолжительность здоровой жизни.
Мурашко отметил, что следование ЗОЖ способно прибавить к общей продолжительности жизни порядка 10−15%. По его оценке, важную роль в сохранении долголетия и качества жизни играет система здравоохранения.
Министр также обратил внимание на отношение к здоровью, подчеркнув необходимость более внимательного подхода, в том числе со стороны мужчин.
