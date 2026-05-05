Политолог: как Трамп законно может возобновить войну с Ираном

Эксперт напомнил о Законе о военных полномочиях 1973 года. Этот документ позволяет главе государства вести боевые действия без одобрения законодателей, но только в течение 60 дней. Однако, по словам Дубравского, Дональд Трамп может трактовать эти правила в свою пользу.
«Если Трамп останавливает бомбардировки, то эти 60 дней обнуляются или приостанавливаются? А если американский флот перекрывает Ормузский пролив, то считается ли это боевыми действиями? Законодательство, по которому Трамп действует, не прописывает такие тонкие моменты», — указал собеседник «Ленты.ру».
Политолог также обратил внимание на еще один важный нюанс. У президента есть 30 дней на «вывод войск» из зоны конфликта. Эта норма открывает широкое поле для интерпретаций. Дубравский пояснил: под предлогом вывода вооруженных сил Трамп может продолжать бомбардировки. Сухопутных войск в регионе нет, а морской флот можно прикрывать с воздуха.
Напомним, 3 мая Трамп раскритиковал новое предложение Ирана по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. При этом он отметил позитивные тенденции в переговорном процессе. Американский лидер также допустил, что может возобновить удары по Тегерану и рассматривает соответствующие сценарии.