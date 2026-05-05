Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: как Трамп законно может возобновить войну с Ираном

У Дональда Трампа есть юридические механизмы, чтобы возобновить военную операцию против Ирана, даже не спрашивая разрешения у Конгресса. Как объяснил в беседе с «Лентой.ру» политолог и руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский, президент США может действовать в обход законодательных ограничений.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт напомнил о Законе о военных полномочиях 1973 года. Этот документ позволяет главе государства вести боевые действия без одобрения законодателей, но только в течение 60 дней. Однако, по словам Дубравского, Дональд Трамп может трактовать эти правила в свою пользу.

«Если Трамп останавливает бомбардировки, то эти 60 дней обнуляются или приостанавливаются? А если американский флот перекрывает Ормузский пролив, то считается ли это боевыми действиями? Законодательство, по которому Трамп действует, не прописывает такие тонкие моменты», — указал собеседник «Ленты.ру».

Политолог также обратил внимание на еще один важный нюанс. У президента есть 30 дней на «вывод войск» из зоны конфликта. Эта норма открывает широкое поле для интерпретаций. Дубравский пояснил: под предлогом вывода вооруженных сил Трамп может продолжать бомбардировки. Сухопутных войск в регионе нет, а морской флот можно прикрывать с воздуха.

Напомним, 3 мая Трамп раскритиковал новое предложение Ирана по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. При этом он отметил позитивные тенденции в переговорном процессе. Американский лидер также допустил, что может возобновить удары по Тегерану и рассматривает соответствующие сценарии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше